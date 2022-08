Fortissimo Festival à El Jem : Un grand moment de musique italienne

Après le Festival international de musique symphonique, l’Amphithéâtre d’El Jem accueille le mois prochain le Fortissimo Festival avec deux grands concerts dédiés à Morricone et Pasolini.

La 4e édition du Fortissimo Festival aura lieu les 22 et 23 septembre prochain. Un grand événement artistique soutenu entre-autres par l’Institut culturel italien de Tunis et l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle.

Le festival se tiendra sur deux jours, d’abord avec un hommage au grand compositeur et chef d’orchestre Ennio Morricone par l’Orchestre philarmonique de Calabre et l’Orchestre « Les solistes de Megrine », sous la direction du maestro Philippo Arila.

La deuxième soirée sera dédiée à l’œuvre de l’écrivain et réalisateur italien Pier Paolo Pasolini, et sera assurée pa le quintette à cordes de l’Orchestre de Calabre, accompagné par le pianiste Jovanny Pandolfo.

F.B