Tunisie : La nouvelle constitution promulguée, Saïed évoque «un jour historique»

La nouvelle constitution tunisienne a été promulguée, dans la soirée de ce mercredi 17 août 2022, par le président de la République Kaïs Saïed, au lendemain de l’annonce des résultats officiels du référendum du 25 juillet dernier, par l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie).

A l’occasion, le président de la République qui s’est adressé au peuple tunisien, a évoqué «un jour historique, comme celui du 25 juillet», tout en annonçant qu’une nouvelle loi électorale sera bientôt élaborée et que la Cour constitutionnelle sera bientôt mise en place, «pour préserver la Constitution et surtout protéger les droits et les libertés», a-t-il dit.

A ce propos, le chef de l’Etat indiqué que «les droits et les libertés sont protégés par la nouvelle Constitution», tout en affirmant que «tous les efforts seront déployés pour permettre au peuple de jouir de la justice sociale et la dignité nationale».

Il a également ajouté que jeunesse tunisienne constitue une véritable richesse, en soulignant la nécessité de lui donner les moyens pour contribuer au développement régional équitable.

Sur un autre plan, Kaïs Saïed a également rappelé que nul n’est au dessus de la loi en lançant à trois reprises : « Le peuple veut assainir le pays» , tout en appelant «la justice à être au rendez-vous».

Le président qui a également évoqué la lutte contre la corruption et a déploré que des lanceurs d’alerte soient poursuivis et placés en détention : «Cela est inconcevable… la justice doit être rendez-vous…», a-t-il insisté

