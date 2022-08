Des élus(e)s européens solidaires avec Amel Aloui

Amel Aloui, maire de Tabarka, vient d’être libérée par le tribunal de première instance de Jendouba, ce jeudi 18 août 2022. Nous reproduisons ci-dessous l’appel à sa libération immédiate signé par plusieurs élu(e)s français et européens.

Madame Amel Aloui, jeune Maire de Tabarka, élue il y a 5 mois sur une liste citoyenne, dans une élection partielle dans une ville balnéaire en proie à la corruption.

Nous, maires, présidents de Conseils régionaux et départementaux, élu(e)s municipaux, départementaux et régionaux de diverses collectivités territoriales de France et députés européens, tenons à exprimer notre indignation suite à l’incarcération soudaine et injuste, depuis le 9 août 2022, de notre collègue madame Amel Aloui, maire de Tabarka en Tunisie. Une incarcération infondée et inique, totalement disproportionnée au regard de ce qui lui est prétendument reproché, et alors même que madame Amel Aloui ne représente en aucune sorte une quelconque menace.

Mme Amel Aloui, connue pour son intégrité et son combat contre les lobbies de la corruption qui sévissent dans sa région, est en fait aujourd’hui incarcérée pour avoir œuvré et défendu les intérêts de ses administré(e)s en particulier les plus démunis d’entre eux.

Cette affaire, qui s’apparente à un véritable harcèlement judiciaire et policier a choqué l’opinion publique et de nombreux mouvements de la société civile en Tunisie (dont la Fédération nationale des communes tunisiennes, la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’homme, l’UGTT, l’Association tunisienne des femmes démocrates…), comme dans l’immigration et lui ont apporté leur ferme soutien.

Nous, élu(e)s locaux, demandons aux autorités compétentes de faire le nécessaire pour sa libération immédiate de Madame Amel Aloui.

Premiers signataires :

Patrice Leclerc, maire de Gennevilliers

Annie Lahmer, conseillère régionale IDF

Adda Bakkouche, maire adjoint de Colombes (92)

Jérôme Gleise, maire adjoint de Paris

Marie-Christine Vergiat, ancienne députée européenne

Catherine Mergaté, maire honoraire de Malakoff

Raymonde Poncet, sénatrice du Rhône

Ghislaine Séné, Conseillère régionale IDF

Antoinette Kis, conseillère d’arrondissement écologiste EELV 6e art de Paris

Mounir Satouri, député européen

Sandrine Rousseau, députée

Pierre Serne Conseiller municipal de Montreuil (93), ancien vice-président de la région Ile de France.

Jacques Boutault, Maire adjoint Paris Centre (1 er ,2 e , 3 e , 4 e arrt)

François Becheau, maire adjoint du 19 e arrt, conseiller à la métropole du Grand Paris

Coralie Mantion.Vice-présidente de la Métropole de Montpellier.

Bruno Paternot, conseiller municipal et métropolitain de Montpellier.

Farid Djabali, Maire-adjoint à Mitry-Mory, en charge de la nature en ville, espaces extérieurs, bois et forêts

Sébastien Barles (adjoint au Maire de Marseille)

Nouriati Djambae (conseillère départementale des Bouches du Rhône)

Christine Garnier, Adjointe au maire de Grenoble

Houssem Dhaouadi, maire adjoint de Trappes

Laurence Boffet, Vice-Présidente Métropole de Lyon, Conseillère d’arrondissement Lyon 1er

Katia Bourdin, Conseillère régionale de Nouvelle Aquitaine

Sonia Fayman, maire honoraire de l’Ile Saint-Denis