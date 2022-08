Kel Assouf à Hammamet : La fusion parfaite entre la musique Touareg et l’électro Rock

Le groupe belge Kel Assouf était hier soir en concert au Festival international de Hammamet. Un voyage sensoriel entre les sons africains et les rythmes occidentaux.

Hier soir, le Théâtre plein-air de Hammamet a connu son avant-dernière soirée de la 56e édition du Festival qui a fait un retour cette année en belle et due forme avec une belle programmation musicale et théâtrale avec des artistes de toutes les cultures et de tous les univers.

Après la musique tunisienne, le Rap, la musique orientale, le Folk, le Jazz ou encore la musique latine, le public de Hammamet avait hier rendez-vous avec une fusion entre différents genres musicaux en compagnie du groupe bruxellois Kel Assouf, connu pour ses mariages de styles entre la musique Touareg et l’électro rock.

Créé en 2006 par Anana Harouna en hommage à ses origines nigériennes, le groupe compte également comme membres Olivier Penu à la batterie, Youba Dia à la basse et Alan Van Rompuy au clavier qui ont offert au public tunisien un moment d’évasion sur les rythmes d’une musique qui ne connait pas de frontière entre les genres.

F.B