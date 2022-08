La Tunisie va expérimenter la réutilisation des déchets de construction

Le ministère de l’Equipement et de l’Habitat lancera la construction d’une route pilote expérimentale intégrant des déchets de construction et de démolition (DC&D) recyclés.

Le projet a fait l’objet d’une convention de coopération signée mercredi 17 août 2022 à Tunis entre le ministère de l’Equipement et le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’urbanisme (Cerema), un organisme public français.

La construction de cette route expérimentale s’inscrit dans le cadre du projet «Application de l’innovation pour le développement d’une économie circulaire pour la construction durable en Méditerranée» (Re-Med).

Doté d’un financement de 3,1 millions d’euros, assuré à 90% par l’Union européenne (UE), le Re-Med implique quatre pays : la Tunisie, la France, l’Italie et le Liban. Il prévoit également l’application de techniques innovantes telles que la modélisation des informations du bâtiment et le diagnostic 3D par drone.

Présentant les composantes du projet, la ministre de l’Equipement Sarra Zaafrani Zenzeri a indiqué qu’il consiste en deux tronçons de routes de 1 km chacun. Le premier, qui servira de section témoin, sera construit avec des matériaux conventionnels, tandis que le second, un modèle expérimental, sera construit avec des déchets de construction et de démolition recyclés.