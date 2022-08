Sfax : La police libère une adolescente enlevée, séquestrée et violée par un repris de justice

La police d’interventions et de secours (BIS) de Sfax a libéré, ce mercredi 17 août 2022, une adolescente de 14 ans, enlevée, séquestrée pendant plus de 15 heures et violée par un repris de justice, faisant l’objet de plusieurs mandats de recherche.

La BIS a indiqué avoir été alertée par la victime elle-même, qui a profité d’un moment d’inattention de son violeur qui était dans un état d’ébriété, pour appeler à l’aide via le téléphone de ce dernier, et ce, après plus de 15 heures de séquestration et de violences.

Elle a expliqué à la police qu’un individu l’a interceptée et lui a dans un premier temps volé son téléphone portable. Il l’a, ensuite, menacée avec du gaz paralysant et une arme blanche (couteau) avant de l’emmener dans une maison, où il l’a séquestrée et violentée. Il l’a également violée à plusieurs reprises.

Les agents de la BIS sont parvenus à localiser la victime et l’ont libérée, avant de la confier aux services spécialisés de l’enfance, en présence des ses tuteurs. Le suspect a également été arrêté lors de cette opération et a avoué son forfait.

Recherché dans d’autres affaires, le repris de justice a été placé en détention, sur ordre du parquet, ajoute encore la BIS.

Y. N.