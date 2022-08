Tunisie : Sabry Mosbah quitte la scène musicale et s’installe en France pour devenir pâtissier

Le chanteur et musicien Sabry Mosbah vient d’annoncer qu’il met fin à sa carrière musicale et qu’il part prochainement en France où il suivra une formation en pâtisserie.

Alors qu’il est en pleine tournée nationale et que ses chansons connaissent un grand succès notamment auprès des jeunes, Sabry Mosbah a surpris son public avec la décision de tout quitter, pays et carrière musicale, pour partir en France et recommencer une nouvelle vie et une nouvelle carrière dans un domaine complètement différent, celui de la pâtisserie, une annonce qu’il a faite sur les ondes de la radio Shems.fm.

Le jeune artiste dit être déçu par le monde de la musique et déplore le manque d’horizons et de perspectives en Tunisie pour les artistes. Fils du grand chanteur Slah Mosbah, Sabry Mosbah a confié ne pas souhaité à son fils de suivre le même chemin épineux de la chanson.

Sabry Mosbah sera le samedi 20 août sur la scène du Festival de Tozeur pour une dernière rencontre avec le public tunisien.

F.B