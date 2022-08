Le film tunisien « Manca Moro » de Rim Temimi fera sa première européenne le 21 août dans le cadre de l’événement « Matabbia, Siciliani di Tunisia » qui a lieu en Italie. Un documentaire à travers lequel la réalisatrice rend hommage à ses origines multiples : La Tunisie, l’Italie et l’Algérie.

« Manca Moro » avait été sélectionné à la compétition officielle des longs-métrages documentaire de la 32e édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC 2021), il est produit par Dora Bouchoucha et a été réalisé sur une période de six ans. Un film intime à traves lequel Rim Temimi rend hommage à ces siciliens « qui ont fait partie de ce pays et de cette histoire, et qui ont été oubliés », selon ses dires.

Le film sera présenté en première européenne ce dimanche dans le cadre de la manifestation « Matabbia, Sicilani di Tunisia » à Marsala en Sicile en Italie au Complesso Monumentale San Pietro. Un événement organisé par l’association culturelle Banca Marsalese della Memoria.

F.B