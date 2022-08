Le Pnud soutient les efforts de la Tunisie pour parvenir à un développement durable  

Reçue jeudi 18 août 2022 par la ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, Neila Nouira Gongi, la représentante résidente du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) en Tunisie, Céline Moyroud, a affirmé la détermination de son organisation à continuer d’accompagner les efforts de la Tunisie pour parvenir à un développement durable et attirer davantage de projets dans divers domaines porteurs.

Le ministre a salué, de son côté, l’engagement du Pnud à fournir une assistance technique et un financement pour diverses études et a évoqué la stratégie nationale pour le secteur de l’énergie et de l’économie vertes, la promotion des investissements dans les énergies renouvelables et le développement de programmes de transition énergétique en encourageant les entreprises à rejoindre l’écosystème industriel pour minimiser les émissions de dioxyde de carbone et de gaz à effet de serre.

La réunion a discuté des moyens de renforcer le partenariat et la coopération entre les deux parties dans divers domaines, notamment dans ceux de l’industrie, de l’énergie et des énergies renouvelables.

La lumière a été faite sur les préparatifs de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (Ticad 8), qui aura lieu les 27 et 28 août à Tunis, ainsi que sur les événements parallèles auxquels le Pnud participera.

La réunion a également abordé les perspectives de coopération conjointe dans le secteur industriel au cours de la prochaine période, concernant la mise en œuvre d’un programme de travail dans le cadre de la stratégie nationale pour l’industrie et l’innovation à l’horizon 2035.

Le soutien à la participation de la Tunisie à la Conférence de Charm El-Cheikh (Égypte) de 2022 sur le changement climatique (COP27) a également été examiné lors de la réunion.