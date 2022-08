Les journées de Sejnane se poursuivent jusqu’au 21 août à la Médina Yasmine Hammamet (Photos)

La 3ème édition des journées de Sejnane organisée en collaboration avec le groupement d’intérêt économique Sejnania, et qui a débuté hier, se poursuit jusqu’au 21 août 2022, à la Médina Yasmine Hammamet.

«Cet évènement, qui compte la participation de 50 potières de Sejnane, propose un programme riche et varié visant à soutenir et encourager les femmes artisanes de la ville de Sejnane (potières de Sejnane) et leurs offrir une meilleure occasion pour enrichir et partager leurs compétences, exposer et vendre leurs produits», indique la Médina méditerrané, en annonçant une édition spéciale pour le 10ème anniversaire Sejnania en hommage à la potière Feue Hela Saidani, décédée le 21 juillet dernier.

Notons que l’inauguration de cet évènement s’est déroulée en présence de Faouzi Ben Hlima DG de l’Office de l’artisanat, Ali Miaoui DG de la société la Paix et Mohamed Ali Maalaoui maire de Sejnane ainsi que Mohamed Mdimegh, délégué régional de l’artisanat de Nabeul et Zaineb Farhat la directrice du projet Sejnania

Rappelons que le savoir-faire lié à la poterie des femmes de Sejnane a été inscrit en 2018 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, valorisant cette technique particulière pour produire des artefacts en terre cuite .

«Toutes les étapes de la production sont accomplies par des femmes, qui vendent également les poteries dans le village et sur le bord des routes avoisinantes ; les femmes occupent donc une place importante dans la communauté… Confrontées aux évolutions socio-économiques, les femmes de Sejnane ont adapté leur artisanat aux nouvelles exigences de la vie moderne et aux aléas de la demande, révélant ainsi leur capacité d’innovation» (Unesco).

Y. N.