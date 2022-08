Alpha Blondy au Festival de Carthage : 40 ans de carrière et toujours au taquet

La star mondiale du Reggae Alpha Blondy a assuré hier l’avant-dernière soirée de la 56e édition du Festival international de Carthage. Le reggae-man ivoirien a régalé son public tunisien avec ses titres phares, mais aussi avec son nouvel album « Eternity ».

Véritable icône de la musique Reggae dans le monde, Alpha Blondy, à 69 ans, n’a rien perdu de son énergie communicative. Une quarantaine d’années de carrière qui a fait de lui l’ambassadeur du Reggae par excellence, sillonnant les plus grandes scènes du monde et contribuant à partager cette musique originaire de la Jamaïque, mais qui connait une véritable popularité un peu partout dans le monde.

En Tunisie, le Reggae est un genre particulièrement apprécié notamment auprès des jeunes, qui avaient hier soir rendez-vous avec l’iconique Alpha Blondy. L’artiste a évidemment pioché dans sa large discographie avec des titres phares comme « Brigadier Sabari » ou encore « Sweet Fanta Diallo », mais a aussi présenté son dernier album « Eternity » sorti cette année où il est resté fidèle à ses racines et aux causes qu’il a toujours défendues, à savoir la paix et le vivre-ensemble.

F.B