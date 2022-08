La Tunisie a les rendements de l’éducation parmi les plus faibles au monde

Une étude intitulée «Quelle est la valeur d’un diplôme? Témoignages d’Égypte, de Jordanie et de Tunisie», réalisée en 2019 par des chercheurs de la St. Catherine University, St. Paul, MN, Etats-Unis, conclut que la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (Mena) affiche les rendements de l’éducation les plus faibles au monde.

L’étude, réalisée par Caroline Frafft, Zea Branson et Taylor Flak, examine la valeur d’un diplôme à l’aide d’enquêtes sur le marché du travail représentatives au niveau national réalisées en Égypte (2012), en Jordanie (2010) et en Tunisie (2014). Plus précisément, les auteurs utilisent les modèles de Mincer pour les niveaux et les années de scolarité.

Ils constatent que les rendements sont les plus élevés en Tunisie et les plus bas en Égypte, bien que les trois pays soient en-deçà de la moyenne mondiale. Et l’enseignement supérieur est celui où les rendements sont les plus élevés.

Ils analysent également les rendements par sous-groupes : sexe; tranche d’âge; et secteur.

Les rendements sont plus élevés pour les femmes que pour les hommes en Égypte.

La jeune génération a des rendements inférieurs à ceux de la génération plus âgée en Égypte.

Le secteur privé en Égypte et en Tunisie a des rendements inférieurs à ceux du secteur public.

L’une des raisons des faibles rendements est que de nombreuses personnes sont sur-instruites par rapport aux exigences du poste qu’elles sollicitent.

I. B.