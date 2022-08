Tunisie : Mohamed Hentati annonce sa libération et dénonce «une affaire montée de toute pièce»

Placé en garde à vue, jeudi, suite à des accusations de harcèlement, l’activiste religieux Mohamed Hentati a annoncé sa libération, dans la soirée de ce vendredi 19 août 2022.

Dans un post publié sur sa page Facebook, Hentati a dénoncé «une affaire montée de toute pièce et de fausses accusations», tout en remerciant ceux qui ‘ont soutenu.

Notons que l’activiste religieux, qui se présente comme un prédicateur était autrefois proche du parti de Ghannouchi, à qui il a ensuite totalement tourné le dos depuis plus de deux ans, estimant qu’Ennahdha et son chef «ont détruit la Tunisie, son économie et son peuple».

Il s’est ensuite rangé du côté des opposants d’Ennahdha et ses alliés, multipliant les vidéos sur les réseaux sociaux pour dénoncer «l’obscurantisme et l’injustice», tout en accusant le parti islamiste de nombreux abus.

Mohamed Hentati, avait même affirmé, en 2020, avoir été approché par des parties qui lui auraient demandé de rejoindre le Parti destourien Libre (PDL), chose qu’il dit avoir refusé, soulignant cependant son respect pour la cheffe du PDL, Abir Moussi, notamment «pour sa constance dans ses positions contre l’obscurantisme».

Depuis le 25 juillet 2021, il a exprimé son soutien pour le président Kaïs Saïed en l’appelant «à poursuivre Ghannouchi et les siens pour tous les crimes qu’il ont commis, afin de mettre fin à une décennie noire».

