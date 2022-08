Mohamed Hentati sous les barreaux : avec quoi Naoufel Ouertani va-t-il meubler ses émissions ?

Le parquet auprès du Tribunal de première instance de Tunis a ordonné la mise en garde à vue du prédicateur Mohamed Hentati, soupçonné de harcèlement. Cette décision a été prise après une confrontation entre l’accusé et le plaignant, ajoute Mosaïque FM qui a annoncé l’information le 18 août 2022.

Au-delà de la suite qui sera donnée à cette affaire, le sympathique prédicateur est innocent jusqu’à ce que la justice parvienne à prouver le contraire.

Notre commentaire concerne l’intérêt douteux que certains médias audio-visuels prêtent à ce genre de personnages qui, dans un pays normal, n’aurait peut-être jamais eu la notoriété dont ils bénéficient aujourd’hui en Tunisie.

Ancien militant d’Ennahdha, ce pseudo-prédicateur, qui tient plus de l’amuseur public que du théologien, s’est fait connaître du public par les critiques acerbes qu’il adressait souvent au parti islamiste et à son président Rached Ghannouchi. Il eut son heure de gloire auprès des animateurs télé à la recherche d’audience à tout prix, et à leur tête le très cynique Naoufel Ouertani, très féru de ce genre de personnages sulfureux.

I. B.