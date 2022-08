Lutte contre l’abandon scolaire : Parrainez un élève en collaboration avec le Croissant Rouge de l’Ariana

A l’approche de la rentrée scolaire 2022-2023, prévue le 15 septembre prochain, la section régionale de l’Ariana du Croissant rouge tunisien, engagée dans la lutte contre l’abandon scolaire organise un système de parrainage (achat de fournitures), pour que tous les élèves, peu importe leurs besoins et leurs moyens, aient les mêmes chances de réussir et puissent commencer paisiblement l’année scolaire.

Contactée par Kapitalis, Dalinda Trabelsi cheffe de projet bénévole au croissant rouge régional de l’Ariana, explique qu’il s’agit de la 4e édition de cette action sociale, qui vise à parrainer un enfant issu d’une famille démunie, en lui fournissant un cartable avec les livres, les cahiers et toutes les fournitures scolaires dont il a besoin.

Mme Trabelsi, engagée dans cette cause (entre autre) avec une équipe d’une vingtaine de jeunes bénévoles affirme que cette action vise également à lutter contre l’abandon scolaire en Tunisie, en donnant les mêmes chances à tous les élèves : «Notre objectif est d’accompagner ces enfants afin qu’ils puissent s’en sortir plus tard et trouver un bon travail et assurer leur avenir, mais aussi celui de notre magnifique pays qu’est la Tunisie», a-t-elle ajouté.

Ainsi l’équipe motivée et mobilisée pour rendre le sourire aux 200 jeunes élèves qui s’apprêtent à rejoindre les bancs de l’école, invite les âmes généreuses à la soutenir dans son action contre l’abandon scolaire.

«Pour aider vous pouvez parrainer un enfant de 6 ans à 18 ans c’est à dire selon son niveau scolaire en envoyant un message sur la page ou bien contacter le croissant rouge Ariana au 97231815», indique encore la même source, et d’ajouter : «Le prénom et le niveau scolaire de votre filleul vous sera communiqué pour que vous puissiez lui acheter les fournitures nécessaires ou bien les bénévoles du croissant rouge de l’Ariana peuvent prendre en charge l’achat si vous n’avez pas le temps 🙏»