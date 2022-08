Gammarth : Soupçonnés de trafic de drogue, un jeune homme et sa copine arrêtés

Des agents de la sous-direction du contrôle des stupéfiants de la police judiciaire ont arrêté un jeune homme franco-tunisien et sa copine, soupçonnés d’être impliqués dans le trafic de la cocaïne dans la zone touristique de Gammarth.

C’est ce que rapporte, ce mardi, Mosaïque FM, précisant que selon les données préliminaires, le suspect apporte la drogue de France, profitant de ses aller-retour fréquents en raison de son activité professionnelle dans le domaine de l’informatique.

La police l’a mis, selon la même source, sous contrôle et a attendu qu’il aille en France pour apporter une cargaison de drogue. Puis, à son arrivée en Tunisie, avant-hier, dimanche 21 août 2022, sa maison a été perquisitionnée, et une fouille approfondie a permis d’y trouver plus de 80 capsules pesant environ 630 grammes de cocaïne, valant plus de 200.000 dinars, en plus d’une balance électronique servant à peser la drogue.

Le suspect et sa copine ont été arrêtés et la drogue a été saisie.

C. B. Y.