Les Journées théâtrales de Carthage annoncent la date de la prochaine édition

Les Journées théâtrales de Carthage (JTC 2022) viennent d’annoncer la date de la 23e édition et lancent un appel à participation aux différentes sections du Festival.

La 23e édition des JTC aura lieu du 3 au 10 décembre 2022. C’est ce que vient d’annoncer la direction du festival dans un communiqué publié sur sa page officielle.

Les JTC avaient l’année dernière marqué leur grand retour après deux éditions annulées à cause de la pandémie du Coronavirus (Covid-19). Cette nouvelle édition dirigée pour la deuxième année consécutive par la comédienne Nissaf Ben Hafsia, proposera comme à l’accoutumée une compétition officielle ouverte aux œuvres tunisiennes, africaines et arabes, des hommages et des sections parallèles non compétitives comme le Théâtre du monde.

La direction du festival vient d’annoncer l’ouverture des candidatures pour les différentes sections.

