Les larmes aux yeux, Lotfi Abdelli revient sur les détails de son exil en France

Lotfi Abdelli qui avait quitté la Tunisie la semaine dernière parce qu’il n’y se sentait plus en sécurité après le clash qu’il avait eu avec les forces de sécurité à Sfax, vient de publier une vidéo dans laquelle il parle de son exil à Paris, de sa solitude loin de sa famille et des détails de son conflit avec certains agents des forces de sécurité.

L’acteur et humoriste tunisien Lotfi Abdelli réside en ce moment à la capitale française où il s’est réfugié depuis une semaine parce qu’il ne sentait plus en sécurité en Tunisie, selon ses dires, et ce, suite à son spectacle à Sfax qui avait tourné au cauchemar puisqu’il avait été attaqué lui et son producteur par des agents des forces de sécurité qui se sont sentis personnellement visés par ses blagues.

Lotfi Abdelli vient de publier deux vidéos sur son compte Instagram où il revient sur les détails de cet incident et sur sa décision de quitter la Tunisie. L’humoriste a affirmé que depuis ce spectacle, il ne se sentait plus en sécurité dans son pays malgré tout le soutien qu’il a eu de hauts fonctionnaires de l’Etat et du ministère de l’intérieur. Il a parlé de certains agents qui se croient au dessus de la loi et qui l’on insulté et menacé à maintes reprises.

Lotfi Abdelli, avait décidé de mettre fin à sa tournée nationale qui avait à peine repris son cours après l’incident de Sfax. Sa vie était désormais en danger, a-t-il précisé et il ne sentait plus capable d’assurer ses spectacles dans de telles conditions.

Les larmes aux yeux, il confie que sa famille qu’il a laissée en Tunisie le manquait, et qu’il avait à peine de quoi tenir une semaine à Paris.

F.B