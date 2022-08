Transtu : Démarrage de la vente des abonnements scolaires le 29 août

A partir de lundi prochain, 29 août 2022, les abonnements scolaires et universitaires pour l’année 2022/2023 seront mis en vente, sur les réseaux bus, métro et TGM, en ligne ou à travers l’Office de la poste tunisienne, dans ses 143 bureaux. L’achat sera possible également dans 5 agences commerciales affiliées à Société des transports de Tunis (Transtu).

C’est ce qu’a annoncé, ce mardi 23 août, la société, précisant que les agences en question sont à El-Mourouj 4 (en face du terminus de la ligne de métro n°6), à à Cité El-Khadhra (à côté de la station de métro), à la Marsa Plage, et aux stations Slimane Kehia et “Kheireddine” à la Manouba.

C. B. Y.