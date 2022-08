Tunisie : le Courant populaire présente sa feuille de route

Attayar Chaâbi (Courant populaire) fait partie de ces petits partis appelés «zéro virgule» par allusion au score infinitésimal qu’ils ont recueilli lors des précédentes élections. Pour exister et, peut-être aussi, gagner en popularité, il soutient Kaïs Saïed, espérant que la popularité du le président de la république rejaillisse un peu sur lui. (Illustration : Attayar Chaâbi a fait campagne pour le oui au référendum constitutionnel du 25 juillet)

Attayar Chaâbi, présidé par Zouhair Hamdi et qui partage avec M. Saïed sa tendance nationaliste arabe, a dévoilé lundi 22 août 2022 ses priorités pour la période à venir, lesquelles incluent la poursuite judiciaire des personnes impliquées dans les assassinats politiques et l’envoi de jihadistes dans des foyers de tension, le terrorisme, la corruption politique et financière, ainsi que l’assainissement des institutions sécuritaires, judiciaires et administratives de l’État.

Ces points ont été annoncés dans un communiqué qui souligne la nécessité de promulguer une nouvelle loi électorale afin de bien préparer les élections législatives anticipées du 17 décembre prochain.

Le Courant populaire a également appelé à assainir le climat électoral et à redéfinir le rôle des cabinets de sondage d’opinions et des médias, réaffirmant son attachement au scrutin majoritaire à deux tours.

Sur le plan économique, le parti recommande la mobilisation des ressources financières nécessaires à la relance de l’économie, sans préciser comment y parvenir, puisqu’il appelle dans le même temps à réduire le recours excessif à la dette extérieure, estimant que la rationalisation des importations et la lutte contre la contrebande suffiraient à mobiliser les montants nécessaires.

Le parti a également prôné un plan d’urgence pour restructurer le secteur agricole, tout en donnant la priorité à la garantie de la souveraineté alimentaire, la gestion de la crise de l’eau et la lutte contre la flambée des prix.

I. B.