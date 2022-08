Hamma Hammami : «Kaïs Saïed est un dictateur … il finira soit par prendre la fuite, soit en prison»

Hamma Hammami secrétaire général du Parti des travailleurs a réaffirmé, ce mercredi 24 août 2022, son opposition au président de la République, Kaïs Saïed, en affirmant que ce dernier est derrière la détérioration de la situation générale en Tunisie : «Il finira soit par prendre la fuite, soit en prison», a-t-il notamment lancé.

Revenant sur les mesures exceptionnelles décidées le 25 juillet 2021, Hamma Hammami a indiqué, sur Shems FM, qu’il s’agit bel et bien d’un coup d’Etat et que le président est un «dictateur populiste» qui n’a aucun programme économique et social et qu’il cherche à assurer la pérennité de son pouvoir unique, tout en estimant que la loi électorale que Saïed prépare sera la pire de l’Histoire de la Tunisie.

Hamma Hammami a ajouté que le président s’est également assuré qu’il n’aura aucun compte à rendre pour tous les dépassements qu’il a commis et que l’état d’exception n’a aucune légitimité : «Il a contribué avec Ennahdha à envenimer la situation pour annoncer les mesures exceptionnelles… il s’agissait d’un simple combat de coqs. Qu’a-t-il apporté de plus qu’Ennahda depuis qu’il a procédé à son coup d’Etat opéré avec les forces sécuritaires et militaires ?»

«Le populisme est un danger imminent, Kaïs Saïed est un danger imminent pour le pays», a-t-il insisté, en affirmant que le chef de l’État cherche à avoir la mainmise sur tous les pouvoirs dans le seul but de mettre en place son projet personnel, faisant fi des revendications et des besoins du peuple.

Y. N.