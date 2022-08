Tunisie – Jaouhar Ben Mbarek : «Le pouvoir du président Saïed est impérial»

Jaouhar Ben Mbarek, dirigeant du mouvement «Citoyens contre le putsch», a appelé au rejet, à la résistance et à l’opposition à la loi électorale en cours d’élaboration par le pouvoir exécutif et aux élections législatives anticipées prévues le 17 décembre 2022.

Intervenant, aujourd’hui, jeudi 25 août 2022, dans l’émission Studio Shems, M. Ben Mbarek a appelé à une démarche participative et consensuelle, considérant que celle choisie par le président de la république, Kaïs Saïed est en train de détruire le pays, le projet national et l’opportunité pour les Tunisiens d’accéder à une économie et à une politique modernes.

M. Ben Mbarek considère que «le pouvoir du président Saïed est impérial porté par des intérêts et une volonté individuels, qui sont ensuite transformés en lois», selon ses termes.

Figure très en vue de l’opposition au président Saïed, Jaouhar Ben Mbarek a déclaré que la seule solution aujourd’hui pour sortir de la crise consiste à dissoudre le gouvernement actuel, former un nouveau gouvernement issu d’un dialogue national, qui sera adopté par le parlement dissous réuni en session extraordinaire.

M. Ben Mbarek a ajouté, pour appuyer sa proposition, que la Tunisie a toute une histoire en matière de la construction de consensus, qui a pu sauver le pays dans le passé.

L’invité de Shems FM a ajouté que la Tunisie a aujourd’hui besoin d’un gouvernement compétent, réformateur et internationalement reconnu.

I. B.