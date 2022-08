Le déclin démographique est une réalité en Tunisie

Pour la première fois depuis l’indépendance de la Tunisie en 1956, le taux d’accroissement démographique est en dessous de 1%, soit 0,3% selon les statistiques de la population tunisienne au 1er janvier 2022, récemment publiées par l’Institut national de la statistique (INS).

Selon ces statistiques, la Tunisie compte désormais 11,8 millions d’âmes.

La population tunisienne augmentait jusque-là de près 110 000 habitants par an. Mais ce chiffre vient d’être divisé par trois, puisque cette population n’augmente plus aujourd’hui que 39 000 âmes par an.

Rappelons, à ce propos, que le seuil de renouvellement de la population est fixé à un taux de croissance démographique de 2,1%. La Tunisie est donc bien en situation de déclin démographique, conclut Dr Samir Abdelmoumen, médecin urgentiste, dans un post publié aujourd’hui, vendredi 26 août 2022, sur facebook, ajoutant que la Tunisie aura 15 millions d’âmes en 2050, contre 75 millions en l’Algérie, un pays sociologiquement très semblable, soit 5 fois moins.

Dr Abdelmoula identifie plusieurs causes pour expliquer ce déclin démographique : la crise économique et sociale et ses conséquences, les mariages de plus en plus tardifs, la diminution des naissances, le vieillissement de la population, la hausse du nombre des décès, mais aussi la pandémie de Covid-19, qui a fait elle aussi ses ravages.

On pourrait ajouter à ces causes, une autre qui nous semble tout aussi importante : l’émigration de dizaines de milliers de jeunes qui fuient le manque d’opportunités en Tunisie.

Ce déclin démographique est loin d’être une bonne nouvelle, car même si le gouvernement aura ainsi moins de bouches à nourrir, le risque est grand de voire le déséquilibre chronique des caisses sociales se creuser davantage, entre autres effets collatéraux sur l’économie et la société.

I. B.