Le Musée archéologique de Sousse accueille la 10e édition des Nuits du Musée

La 10e édition des Nuits du Musée aura lieu du 31 août au 5 septembre au Musée archéologique de Sousse.

Les Nuits du Musée de Sousse seront de retour la semaine prochaine avec une programmation musicale éclectique qui réunit différents genres musicaux entre le Jazz, l’Opéra, le Rock, la musique tunisienne et les musiques du monde, et ce dans le magnifique cadre du Musée archéologique de Sousse, une initiative organisée par le ministère des Affaires culturelles et l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion culturelles.

Le programme démarrera avec un concert de Riadh Ben Amor et Mounir Troudi. Le public aura également rendez-vous avec Hassen Doss, Zohra Lajnef, le trio de Karim Ziad, The oriental String Quartet et un spectacle orchestral pour la soirée de clôture avec d’Adel Missaoui.

En plus des spectacles musicaux, le festival propose cette année un spectacle de vidéo Mapping intitulé « L’Histoire du Musée archéologique de Sousse ».

