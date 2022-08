L’OTE contribue à la gestion des dossiers d’héritage des Tunisiens décédés à l’étranger

L’Office des Tunisiens à l’étranger (OTE) appelle les citoyens intéressés par l’obtention de l’héritage des membres de leur famille décédés à l’étranger à s’adresser aux attachés sociaux des missions diplomatiques et consulaires à l’étranger ou aux services centraux de l’OTE ou à ses délégués régionaux dans tous les gouvernorats de la république pour régler leurs dossiers.

L’OTE indique, dans un communiqué publié jeudi 25 août 2022 sur sa page officielle, qu’il s’engage, dans le cadre de ses attributions dans le suivi de la situation sociale de la communauté tunisienne à l’étranger, à gérer les dossiers des Tunisiens décédés à l’étranger et à contribuer à la transmission de l’héritage à leurs héritiers.

L’Office, en coordination avec les services diplomatiques et consulaires, traite les dossiers liés à la liquidation des biens des Tunisiens décédés à l’étranger (épargne financière, capital décès, pensions de retraite…) et recherche les ayants droit parmi les enfants et les héritiers en Tunisie, précise le communiqué.

L’OTE explique, par ailleurs, qu’il effectue ces opérations par le biais des attachés sociaux auprès des institutions bancaires et postales et des structures de sécurité sociale telles que les caisses d’assurance vieillesse et les caisses de retraite dans les pays de résidence pour liquider les legs des Tunisiens décédés à l’étranger et aider les héritiers à obtenir leurs parts de l’héritage.

I. B.