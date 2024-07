L’Atuge organise le Tunisia Global Forum pour mobiliser les talents tunisiens à l’étranger

L’Association des Tunisiens des grandes écoles (Atuge) accueillera le Tunisia Global Forum (TGF), le 23 juillet 2024 à Tunis, pour mobiliser les talents tunisiens à l’étranger, ainsi que les écosystèmes d’affaires et d’innovation, en mettant en relation les acteurs clés engagés dans la transformation et le rayonnement mondial du pays.

Le forum, qui porte sur le thème : «La diaspora tunisienne : un moteur de transformation et d’influence de la Tunisie», rassemblera plus de 1 500 participants et plus de 100 entreprises, startups, clusters, institutions nationales et entités internationales.

Il sera marqué par un espace d’exposition dynamique, des séances plénières, des ateliers et des rencontres B2B qui promettent d’offrir des opportunités majeures, indique l’Atuge. L’objectif est de relier la diaspora nationale aux défis de développement de la Tunisie.

Co-organisé avec la Caisse des dépôts et consignations (CDC), le forum est considéré comme un «événement majeur» du programme du Mois de la diaspora, qui s’étend du 15 juillet au 15 août.

Cette initiative vise à transformer la période de vacances des Tunisiens du monde entier en une opportunité de reconnecter les réseaux professionnels avec les défis et dynamiques futurs de la Tunisie.

Lors du forum, une enquête sur l’engagement et la contribution de la diaspora tunisienne au développement économique et social du pays sera dévoilée, en collaboration avec le programme Perspectives de Swisscontact.

Les résultats de cette étude devraient servir de base à l’élaboration conjointe d’une stratégie nationale visant à mobiliser la diaspora, ainsi qu’à des propositions concrètes visant à renforcer l’engagement des Tunisiens dans le monde et à renforcer leur impact sur le développement économique et social de la Tunisie.

Le Tunisia Global Forum est un événement de l’Alliance mondiale des talents tunisiens (Watt), créée en juillet 2023 par l’Atuge et d’autres associations de talents tunisiens actives en Tunisie, en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suisse, aux Etats-Unis, au Canada, et le Moyen-Orient.

L’événement du 23 juillet à Tunis fait suite à une série d’événements organisés par la Watt à Paris (septembre 2023), Londres (novembre 2023), Munich (février 2024), avec des événements à venir prévus à Lausanne (septembre 2024) et à Montréal (octobre 2024).