Tunisie : Décès de Tijani Ketari, premier commandant de la Garde nationale

La Direction générale de la garde nationale a annoncé, aujourd’hui, vendredi 26 août 2022, le décès de Tijani Ketari, premier commandant de la GN.

Tijani Ketari qui a rejoint le corps de la Garde Nationale né avec l’indépendance de la Tunisie, a été nommé 1er mai 1956 par le ministre de l’Intérieur, alors dirigé par Taïeb Mhiri.

Formé à l’académie militaire d’Alep, le premier commandant de la Garde nationale qui a servi le pays, avec bravoure et patriotisme durant de longues années, était également chef Scouts.

Les Scouts Tunisiens lui ont d’ailleurs rendu hommage, en rappelant qu’il était l’un des bâtisseurs de la section de Raoued, tout en présentant leurs condoléances à sa famille et ses proches, tout comme l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica), le défunt s’étant finalement consacré à l’industrie et au commerce, et dont le fils Taieb Ketari est membre du bureau exécutif de l’Union.

Tijani Ketari sera accompagné à sa dernière demeure samedi 27 août 2022 à 12h au cimetière de Gammarth. Le cortège funèbre quittera son domicile situé au 9 rue Daag Hammarksjold, à Carthage Hannibal à 11h30, précisent les membres de sa famille.

Y. N.