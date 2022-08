Ticad 8 : Une exposition sur l’histoire des arts plastiques en Tunisie

Le Musée national d’Art moderne et contemporain accueille en ce moment une exposition sur l’histoire des arts plastiques en Tunisie, et ce, en marge de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique (Ticad 8).

Le Musée national d’Art moderne et contemporain (Musée Macam) qui se trouve à la Cité de la Culture de Tunis accueille en ce moment une exposition inédite qui regroupe 400 œuvres de différentes disciplines artistiques, réalisées par différents artistes tunisiens autour de l’histoire des arts plastiques en Tunisie sur une période de plus d’un siècle et demi (1850 – 2021).

Le Musée Macam est l’un des derniers espaces ayant été créés à la Cité de la Culture. Il occupe la superficie de 5.000 m² et œuvre à la valorisation des œuvres de la collection nationale des arts plastiques à travers des expositions nationales et internationales.

F.B