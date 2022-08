Tunisie – Maroc : Mohsen Marzouk pointe une «faute grave» du président Saïed

Première homme politique tunisien à réagir à la décision du Maroc, annoncée vendredi 26 août 2022, de rappeler son ambassadeur à Tunis, pour consultation, Mohsen Marzouk, le président de Machrou Tounes, s’est contenté d’un post laconique sur sa page Facebook.

«Une faute grave et qui n’était pas nécessaire», a noté Mohsen Marzouk, qui n’est pas le seul à condamner la décision du président de la république Kaïs Saïed d’inviter le chef du Polisario à prendre part au sommet nippo-africain qui se tient à Tunis, les 27 et 28 août, et de lui réserver un accueil présidentiel.

Par cette décision, qui dénote une ignorance des fondamentaux de la diplomatique tunisienne et de sa neutralité historique sur la question du Sahara Occidental opposant le Maroc et l’Algérie. A moins que le président Saïed ne veuille saccager par ses décisions à l’emporte-pièce tout l’édifice des relations extérieures de la Tunisie.

I. B.