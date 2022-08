Mort suspecte d’un jeune après son arrestation à Tinja : Le parquet ouvre une enquête

Le ministère public a décidé d’ouvrir une enquête suite à la mort suspecte, hier, samedi 27 août 2022 d’un jeune homme après son arrestation par la police à Tinja.

C’est ce qu’a indiqué le porte-parole du Tribunal de première instance de Bizerte et premier assistant du procureur de la république, Walid Âichbillah, dans une déclaration à l’agence Tap, en rappelant que le jeune homme est décédé à l’hôpital Habib Bougatfa, où il avait été transporté par la police après un malaise.

Un représentant du parquet et un juge d’instruction se sont rendus sur place pour autoriser l’examen du corps du défunt par un médecin légiste, et ce dans le cadre de l’enquête ouverte afin de déterminer les causes et les circonstances du décès.

Notons que des habitants de Tinja ont manifesté, hier, en fermant plusieurs routes de la ville, tout en pointant du doigt une bavure et en accusant la police d’être derrière le décès du jeune Karim Sayari, or le ministère de l’Intérieur a affirmé pour sa part, que le concerné avait tenté de fuir lors de son interpellation et avait avalé une substance, tout en affirmant que son corps ne présente aucune trace de violence.

Le ministère de l’Intérieur a également annoncé l’ouverture d’une enquête administrative, à ce propos.

Y. N.