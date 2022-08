Tunisie-Japon : Inauguration d’une Centrale à cycle combiné à Radès

La ministre de l’industrie de l’Énergie et des Mines Neila Nouira Gongi, a assisté en présence, du vice-ministre de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie du Japon, Shinichi Nakatani et l’Ambassadeur du Japon en Tunisie Shinsuke Shimizu, à une cérémonie d’inauguration d’une Centrale à cycle combiné de Radès (banlieue sud de Tunis).

«Cette centrale, qui a été construite par un consortium des deux sociétés japonaises Sumitomo Corporation & Mitsubishi Power, dans le cadre d’un prêt en yens, produira 450 MW, soit l’équivalent d’environ 10 % de la consommation d’électricité de la Tunisie», précise l’ambassade du Japon, dans un communiqué publié ce lundi 29 août 2022, en rappelant que la cérémonie a été organisée en marge de la Ticad 8, dont les thèmes principaux ont tourné autour de la relance économique et l’innovation.

«La production d’électricité à cycle combiné hautement efficace (60 %) devrait réduire la quantité de gaz utilisée par unité d’électricité produite et contribuer à faire face à la situation du changement climatique et à la flambée des prix de l’énergie», lit-on encore dans le communiqué.

Y. N.