Tunisie : Le gouvernement et l’UGTT reprennent les négociations

Le Bureau exécutif de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a repris, ce matin du lundi 29 août 2022, les séances de négociations avec le gouvernement.

C’est ce qu’a indiqué le journal de la centrale syndicale, Echaâb News.

La séance de négociations qui devait avoir lieu, le vendredi 19 août, entre deux délégations, de l’UGTT et du gouvernement, avait été reportée à la demande du gouvernement.

L’organisation syndicale réclame la suppression de la circulaire 20 du 9 décembre 2021, l’application de tous les accords signés, le lancement immédiat de négociations sociales visant à restaurer le pouvoir d’achat, les réformes urgentes des institutions et des établissements publics, sans le recours à la privatisation, partielle ou

totale, l’annulation de la participation solidaire de 1% et la finalisation des négociations sur la loi régissant les agents des structures et des établissements publics.

