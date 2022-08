Festival « Cinemana » à la Cité des Sciences de Tunis. : Six Prix en jeu

Plusieurs films seront primés au Festival Cinemana de court métrage destiné aux jeunes de 16 à 30 ans, qui se tiendra du 3 au 9 septembre 2022 à la Cité des Sciences de Tunis.

Sur les 80 courts-métrages tunisiens soumis, 15 ont été sélectionnés pour la compétition officielle et 11 pour le volet de projection hors-compétition. Les films primés bénéficieront de l’un des 6 prix en jeu :

▪1er prix : 2000 dinars tunisiens (DT) et un accompagnement pour la production de votre prochain film !

▪Prix de l’Alliance : 1000 DT

▪Prix du meilleur scénario : 1000 DT

▪Prix du jury pour la meilleure image : 500 DT

▪Prix du jury pour le meilleur montage : 500 DT

▪Prix du jury pour le meilleur son : 500 DT

Rappelons que des ateliers, projections, et formations à l’image et au son (prise de vue, cadrage, photographie, montage, son, effets spéciaux ), ainsi que des rencontres avec des professionnels sont attendus au programme de cette 2e édition, durant laquelle des masterclass seront ouvertes au public.

Celles-ci seront animées par : Slim Larnaout producteur et réalisateur spécialisé dans les effets visuels, Hichem Ben Ammar réalisateur tunisien, Nassim Regichi spécialiste des effets spéciaux au cinéma, Nidhal Chatta producteur et réalisateur tunisien et Mourad Ben Cheikh, réalisateur.

L’événement est gratuit, rappelle encore la même source, en indiquant que les rencontres, masterclass, projections et le concert du chanteur engagé Yasser Jradi sont ouverts à tous.

Notons que le Festival Cinemana est organisé par l’Alliance Française de Tunis en partenariat avec la principauté de Monaco et l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).

Y. N.