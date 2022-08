Hassen Doss & Orchestra au Musée archéologique de Sousse

Le ténor tunisien Hassen Doss sera en concert le soir du jeudi 1er septembre au Musée archéologique de Sousse dans le cadre du festival Les Nuits du Musée de Sousse.

Après deux grandes soirées au Festival international de musique symphonique d’El Jem puis au Festival international de Carthage, le chanteur et musicien Hassen Doss donnera un concert exceptionnel ce jeudi au Musée de Sousse, accompagné d’une cinquantaine d’artistes sur scène, sous la direction de Fedi Ben Othman.

Chanteur d’opéra, musicien et homme de spectacle, Hassen Doss est un artiste qui a su créer son propre univers artistique au milieu de la nouvelle scène musicale tunisienne, et s’est déjà produit sur les plus grandes scènes du pays.

Son prochain passage à sa ville natale Sousse s’inscrit dans el cadre de la célébration de la 10e édition des Nuits du Musée aura lieu du 31 août au 5 septembre au Musée archéologique de Sousse.

F.B