Selon le politicien et ancien député Hatem Mliki, la diplomatie tunisienne est perturbée et sa politique étrangère et ses positions ne sont pas claires, concernant un certain nombre de questions, notamment celle de la guerre russo-ukrainienne.

Interviewé sur les ondes de Shems FM, ce mardi 30 août 2022, Mliki a, par ailleurs, estimé que le président de la république, Kaïs Saïed, aurait dû ne pas recevoir le chef du Polisario, rappelant que la Tunisie adopte la position des Nations unies concernant le conflit du Sahara occidental.

Dans le même contexte, il a appelé les peuples tunisien et marocain au calme suite à la crise diplomatique tuniso-marocaine.

