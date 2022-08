La Cité des Sciences à Tunis accueille la 2e édition des Journées du Court-métrage Cinémana

La deuxième édition des Journées cinématographiques du Court-métrage Cinémana aura lieu du 3 au 9 septembre 2022 à la Cité des Sciences à Tunis. Un festival qui a pour ambition de créer un réseau cinématographique représentatif de toutes les régions de la Tunisie.

Lancé en septembre 2021, le CINEMANA est un festival cinématographique compétitif qui s’adresse aux jeunes, organisé par l’Alliance française de Tunis en partenariat avec la Principauté de Monaco et l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) et la Cité des Sciences à Tunis.

L’événement offre aux jeunes cinéastes âgés entre 16 et 30 ans l’opportunité de s’exprimer à travers la caméra, de présenter leurs créations et d’échanger avec différents représentants des métiers du 7e art.

Parmi les 80 courts-métrages reçus, 15 ont été sélectionnés pour la compétition officielle et 11 pour le volet de projection hors-compétition.

Les films primés bénéficieront de l’un des six prix en jeu, allant jusqu’à 2.000 DT et un accompagnement par des professionnels du métier pour la réalisation d’un futur film.



Le jury de la compétition officielle est composé du réalisateur Mourad Ben Cheikh, de l’universitaire Lamia Horrigue, et de l’actrice Saoussen Maalej.

F.B