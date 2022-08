Monastir : Un dealer de cocaïne et de cannabis arrêté en possession de devises et de plus de 78.000 DT

Dans le cadre d’une enquête ouverte pour trafic de drogue à Monastir, la police judiciaire a arrêté, à Ksibet El Médiouni, un dealer en possession de devises étrangères et de plus de 78.000 dinars tunisiens (DT). De la cocaïne et 14 plaquettes de cannabis ont été saisies lors de cette opération.

Dans un communiqué publié ce mercredi 31 août 2022, le ministère de l’Intérieur indique qu’une descente effectuée par la Brigade des Stups et la PJ, en coordination avec le parquet, a permis l’arrestation du dealer principal, alors que son complice est toujours en fuite, en précisant que ce dernier, est également lié à un réseau de paris sportifs illégaux.

Outre les 14 plaquettes de cannabis (1,5 Kg) et la cocaïne, les agents ont également saisi 22895 euros et 78424 dinars tunisiens ainsi que d’autres sommes en devises étrangères, ajoute la même source.

Le ministère public a ordonné la mise en détention du dealer et la poursuite de l’enquête afin de mettre la main sur son complice, qui a été identifié et qui fait l’objet d’un mandat de recherche.

