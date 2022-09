Hommage à l’artiste tunisien Anouar Chaafi au Festival du Caire du Théâtre expérimental 

Le Festival international du Caire du Théâtre expérimental a rendu ce soir hommage au metteur en scène tunisien Anouar Chaafi.

La 29e édition du festival international du Théâtre expérimental du Caire démarre ce soir et se clôture le 8 septembre. Cette édition qui rend hommage au metteur en scène, réalisateur et écrivain britannique Peter Brook (décédé 2 juillet 2022), met également à l’honneur des metteurs en scène, des dramaturges et des comédiens du monde arabe.

Lors de la cérémonie d’ouverture du festival, le comité directeur a rendu hommage au metteur en scène tunisien Anouar Chaafi ayant notamment signé la pièce de théâtre “Le cauchemar d’Einstein”.

F.B