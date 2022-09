Manarat 2022 : Exposition en hommage au pionnier du cinéma tunisien Albert Semama Chikli

La Palais Ennejma Ezzahra accueille en ce moment une exposition photographique autour de l’œuvre du pionnier du cinéma tunisien Albert Semama Chikli, dans le cadre de la 3e édition du Festival Manarat.

Le Festival du Cinéma méditerranéen Manarat a démarré le 30 août et se poursuit jusqu’à demain, 2 septembre. En plus des projections de films, des débats et des master-classes, le festival a prévu cette année une exposition photographique inédite des œuvres d’Albert Semama Chikli, premier cinéaste tunisien, mais également l’un des plus anciens cinéastes du monde, ayant signé le court-métrage “Zohra” (1922), premier film dans l’histoire du cinéma tunisien, qui fête cette année son centenaire.

L’exposition se tient au Palais Ennejma Ezzahra à Sidi Bou Saïd, où a eu également lieu la première du film documentaire “Cent ans de cinéma en Tunisie” réalisé par Lotfi Bahri.

