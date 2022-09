Programme de la rentrée culturelle de l’Institut Français de Tunisie 

L’Institut Français de Tunisie (IFT) vient d’annoncer le programme de sa rentrée culturelle prévue pour le 8 septembre. Plusieurs événements et rencontres autour de la musique, de la danse, du cinéma, de la littérature et de l’écologie sont prévus pour la reprise culturelle.

Les différents espaces de l’IFT (la médiathèque, l’auditorium, la galerie et la cour) ouvriront de nouveau leurs portes au grand public à l’occasion de la rentrée avec un beau programme culturel et artistique qui met en avant le débat, le talent des jeunes et l’écologie.

Le programme démarre le 8 septembre avec la caravane itinérante numérique « Histoires immersives » qui traverse les 24 gouvernorats tunisiens.

Le programme artistique comprend le projet de danse « Triangle », un concert de musique de Nour et Selim Arjoun, ainsi que des projections de films.

Le public est également invité à prendre part à différentes rencontres et débats notamment sur le changement climatique.

F.B