Journée scientifique sur la recherche biomédicale à l’Institut Pasteur de Tunis

La Journée d’échanges scientifiques entre l’Institut Pasteur de Tunis – IPT et l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne – EPFL (Suisse) se tiendra le 5 septembre 2022 dans le grand amphithéâtre de de l’IPT à Tunis.

Ce jumelage vise à favoriser les synergies et la coopération en recherche biomédicale. Il est organisé autour des thématiques telles que les neurosciences, les interactions hôte-pathogène et les cancers.

La conférence verra l’intervention de plusieurs scientifiques tunisiens et suisses pour établir un état des lieux des expertises communes et identifier les pistes de collaborations entre chercheurs des deux pays dans le domaine de la recherche biomédicale. Cet événement est organisé grâce au projet «Searching for a Parkinson’s disease cure in animal venom», dans le cadre du programme «Excellence in Africa – Junior Faculty Develpment» (EXAFJFD) conjointement mis en œuvre par l’ÉPFL et l’Université Mohamed VI Polytechnique, Maroc (UM6P).