Manarat 2022 : Le bonheur de retrouver de nouveau les projections sur les plages

Le Festival Manarat qui a démarré le 30 août et qui se clôture ce soir, 2 septembre, a offert au public cinéphile la possibilité de regarder une belle sélection de films sur quatre plages différentes.

Le Festival du Cinéma méditerranéen Manarat a marqué son grand retour cette semaine après trois années d’absence. La troisième édition s’est tenue sous la nouvelle direction du cinéaste Nidhal Chatta qui a tenu à garder l’ADN du Festival, c’est-à-dire essentiellement les projections gratuites sur les plages.

Durant quatre jours, le public a pu découvrir plusieurs films récents. Une belle sélection des dernières productions du cinéma d’auteur méditerranéen a été proposée gratuitement au public sur les plages de La Goulette, d’Ezzahra, de Bizerte et de Hammamet.

Le comité direction du festival a mis en avant cette année des thèmes liés essentiellement à l’écologie et au changement climatique dans son choix des films pour rester en phase avec l’actualité mondiale et pour sensibiliser le public tunisien sur la cause environnementale.

F.B