Les deux principes de la diplomatie tunisienne piétinés par Kaïs Saïed

Dans un post Facebook, le diplomate Elyes Kasri rappelle deux principes de la diplomatie tunisienne oubliés par le président de la république et qui nous ont valu récemment deux crises diplomatiques avec les Etats-Unis et le Maroc. Nous reproduisons ci-dessous le post de l’ancien ambassadeur de Tunisie au Japon et en Allemagne. (Illustration : Kaïs Saïed et le ministre des Affaires étrangère Othman Jerandi).

«Deux principes que la direction politique et la diplomatie tunisiennes de nos jours seraient bien inspirées de garder à l’esprit en vue d’une meilleure gestion des relations internationales:

– l’art de tourner un événement en un non-événement et vice versa selon le vieux principe qui dit que lorsqu’un arbre tombe dans la forêt et que personne ne l’entend tomber, l’arbre n’est pas tombé.

Il fut un temps ou la diplomatie tunisienne réussissait à dédramatiser, à l’occasion de manifestations et conférences multilatérales, la présence sur le sol tunisien de délégations plus problématiques que la délégation sahraouie qui prétend représenter un État qui n’est pas reconnu par l’organisation des Nations Unies et la Ligue des Etats Arabes et qui fait l’objet d’une controverse qui divise l’Union Africaine.

– pour dicter une ligne de conduite à un pays tiers, surtout s’il s’agit d’une puissance comme les Etats-Unis d’Amérique, il faut en avoir les moyens de persuasion diplomatique, économique ou militaire, tout en étant en mesure d’assumer les conséquences de son comportement et de ses injonctions.»