Amel Belhaj Moussa : Fermeture de 644 jardins d’enfants illégaux en Tunisie

La ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Séniors, Amel Belhaj Moussa, a indiqué, lors d’une conférence de presse tenue, ce lundi 5 septembre 2022, à Tunis, que 644 espaces ouverts illégalement et non conformes aux cahiers des charges des crèches et jardins d’enfants ont été fermés depuis le mois de novembre 2021 jusqu’à ce jour.

La ministre a ajouté que ces espaces illégaux doivent faire l’objet d’un signalement sur le numéro vert 1809 et à travers le portail dédié à l’enfance.

Sur un autre plan, elle a annoncé le démarrage du programme d’intégration des enfants à besoins spécifiques, notamment les enfants autistes, dans les établissements de la petite enfance, en vue d’intégrer 300 enfants autistes dans les jardins d’enfants publics et privés et de les faire bénéficier des services éducatifs de qualité, pour un coût total de 700.000 dinars.

Belhaj Moussa a, dans le même contexte, indiqué que le ministère a prévu le versement d’une aide aux enfants autistes pour le paiement mensuel des frais des jardins d’enfants privés, et qu’il a organisé un programme de formation et d’accompagnement au profit des cadres éducatifs, en plus de l’élaboration d’un guide pour prendre en charge ces enfants et soutenir leur familles à travers l’écoute et la sensibilisation. Et ce, en partenariat avec l’association des psychologues pour enfants et adolescents.

