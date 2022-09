La Conect s’inquiète pour l’avenir de la filière laitière en Tunisie  

La Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (Conect) avertit les autorités contre l’importation de lait pour faire face à une pénurie annoncée de ce produit de première nécessité.

Dans un communiqué publié ce lundi 5 septembre 2022, la Conect évoque les développements de la crise que traverse actuellement la filière laitière en Tunisie, qui comprend les éleveurs de vaches, les collecteurs et les fabricants de lait et de ses dérivés.

«Les prix du lait au niveau de la production n’ont pas évolué depuis avril 2021, malgré la hausse sans précédent des prix des aliments pour animaux et des besoins de collecte et de fabrication, qui s’est traduite ces derniers mois par une baisse des quantités de lait acceptées au niveau de l’usine par un taux estimé entre 20 et 30%», expliqué la Conect.

«Compte tenu de la baisse rapide du stock national de lait, qui ne dépasse pas actuellement l’équivalent de 15 jours de consommation, l’hypothèse d’importation du lait de l’étranger d’ici la fin 2022, qui plus est, en devises fortes et à des prix très élevés par rapport aux prix du marché tunisien, devient très probable si les autorités compétentes ne prennent pas à temps les décisions nécessaires», ajoute l’organisation patronale, qui appelle le gouvernement tunisien à «agir rapidement pour sauver la filière laitière afin d’assurer notre sécurité alimentaire, qui est l’une des composantes de la souveraineté nationale.»

I. B.