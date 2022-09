Tunisie : 8,6% d’inflation en août 2022

L’inflation est montée à 8,6% en Tunisie en aout 2022, poursuivant ainsi sa hausse, après avoir atteint 8.2% en juillet, 8.1% en juin et 7.8% en mai derniers, selon les chiffres de l’Institut national de la statistique (INS).

L’INS a expliqué cette hausse, principalement, par l’accélération du rythme des hausses des prix des produits alimentaires (11,9% contre 11% en juillet), des prix du groupe meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer (11,3% contre 10,6% en juillet) et des prix des produits et services d’enseignement (10% contre 9,8% en juillet).