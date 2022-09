9issati : Une bibliothèque digitale lancée par Tunisie Télécom pour les enfants et les adolescents

Tunisie Télécom (TT) a lancé un nouveau service à destination des enfants et des adolescents baptisé «9issati», qui offre un catalogue riche de livres éducatifs, contes pour enfants, bandes dessinées, romans, etc.

Une variété de plus 150 livres est disponibles sur 9issati by TT et des nouveautés seront ajoutées tous les mois, annonce l’opérateur de télécommunications national.

Le service est accessible via le portail 9issati.tn ou le numéro USSD *406#, et tout nouvel abonné TT à partir de la date de la première souscription bénéficie de 3 jours d’utilisation gratuite.

L’abonnement au service 9issati by TT coûte 0,350 DT par jour. Il est renouvelable automatiquement, et la désinscription se fait gratuitement en composant *406*3#.

C. B. Y.