Présence de la Chine en Tunisie : jusqu’où va-t-elle et où va-t-elle ?

Les obstacles structurels de la Tunisie, le scepticisme du public et les crises intérieures persistantes se sont combinés pour limiter ses relations avec la Chine, laissant Pékin incapable de relancer ses projets et investissements typiques à grande échelle.

Par Louis Dugit-Gros & Sabina Henneberg

La récente négociation par la Chine d’un accord de réconciliation entre l’Arabie saoudite et l’Iran a accru les inquiétudes internationales quant à sa présence croissante dans le monde arabe. Bien que la priorité de Pékin dans la région reste les pays du Golfe Persique, elle a également cherché à étendre sa présence en Afrique du Nord et au Levant. Pourtant, elle reste confrontée à des défis dans ces domaines, tout comme les pays occidentaux.

La Tunisie en est un bon exemple. D’une part, cela illustre pourquoi l’influence réelle de la Chine dans la région ne doit pas être surestimée. D’un autre côté, la stratégie globale de Pékin met en évidence les risques de laisser la situation démocratique et économique de la Tunisie se détériorer davantage. À l’heure où l’influence américaine à Tunis semble décliner rapidement, il est instructif d’examiner l’expérience chinoise dans ce pays.

Les relations remontent à la décolonisation

Les relations commerciales formelles entre les deux pays ont commencé avec un accord de 1958, faisant de la Tunisie l’un des premiers pays arabes à établir de tels liens économiques avec la République populaire de Chine. Mais la Tunisie est aussi le dernier pays du Maghreb à reconnaître la République populaire. Les deux gouvernements ont établi des relations diplomatiques officielles en 1964, mais le premier président tunisien après l’indépendance, Habib Bourguiba, a privilégié une orientation pro-occidentale.

Néanmoins, les relations commerciales ont continué à se développer, notamment après la création en 1983 du Comité mixte sino-tunisien de coopération économique, commerciale et technologique. Les relations se sont approfondies sous le successeur de Habib Bourguiba, Zine El-Abidine Ben Ali, qui a soutenu sans ambiguïté la «politique d’une seule Chine» (c’est-à-dire l’affirmation de Pékin selon laquelle Taiwan est une partie inaliénable de la Chine). La révolution tunisienne de 2011 a renversé Ben Ali et entraîné un ralentissement diplomatique temporaire, mais quelques années plus tard, les relations ont recommencé à prendre de l’ampleur – du moins en termes d’ambition rhétorique, qui n’a été suivie que sporadiquement par une mise en œuvre pratique.

La Tunisie dans l’initiative chinoise «la Ceinture et la Route»

La situation de la Tunisie au centre de la côte nord-africaine, avec un accès aux marchés européens et africains et à proximité de routes maritimes vitales, en fait un partenaire précieux pour la Chine. Ce fait a incité Pékin à inclure la Tunisie dans son Initiative la Ceinture et la Route (BRI), pour laquelle les deux gouvernements ont signé un protocole d’accord en 2018.

Comme pour les autres pays de la BRI, la Chine affirme aborder le partenariat avec deux grands principes à l’esprit : la non-ingérence dans les affaires intérieures de la Tunisie et un opportunisme débridé. Ces deux principes visent à contraster avec l’approche occidentale en offrant une prise de décision plus simple et plus rapide ainsi qu’une main d’œuvre et un financement à faible coût.

Pékin a également montré son désir d’investir dans des projets d’infrastructures à grande échelle en Tunisie, mais ceux-ci restent jusqu’à présent au stade de l’ambition.

Bien que Tunis participe à des organismes multilatéraux tels que le Forum de coopération sino-arabe (CASCF) et le Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), Pékin continue de traiter ce sujet principalement dans un cadre bilatéral, comme c’est le cas avec d’autres pays du Maghreb.

La fréquence des échanges diplomatiques est restée relativement stable au cours de la dernière décennie. Entre autres réunions de haut niveau, les présidents Kaïs Saïed et Xi Jinping se sont entretenus en décembre 2022 à Riyad. Pourtant, leur discussion s’est déroulée en marge d’un sommet multilatéral et n’a donc pas nécessairement marqué une élévation des relations. Les ambassadeurs chinois successifs ont également été actifs dans les médias tunisiens, où ils ont souligné le soutien de Pékin au développement économique du pays, salué la croissance de la coopération culturelle et mis l’accent sur le respect mutuel et l’égalité entre les deux nations.

Mise en œuvre limitée

Malgré ces gains diplomatiques, la présence pratique de Pékin en Tunisie s’est jusqu’à présent largement limitée à des projets symboliques. Certaines statistiques dressent un tableau flatteur à première vue : par exemple, la Chine était le troisième fournisseur de biens de consommation de la Tunisie en 2021, avec des importations annuelles atteignant 2,2 milliards de dollars cette année-là. Pourtant, la Chine ne se classe qu’au trente-cinquième rang sur la liste des pays investissant activement en Tunisie. Seules une douzaine de ses entreprises y étaient actives en 2020, pour un montant d’investissements de seulement 34 millions de dollars, une somme infime comparée à la France, le plus grand investisseur en Tunisie, avec 2,4 milliards de dollars cette année-là.

Certains des obstacles aux investissements et aux projets d’infrastructure chinois sont similaires à ceux auxquels sont confrontés les donateurs et investisseurs occidentaux. La corruption reste un problème majeur et la Tunisie manque également d’un cadre juridique pour les partenariats public-privé. Ce dernier facteur constitue un obstacle direct à la pleine mise en œuvre du mémorandum tunisien sur la BRI avec Pékin, sans parler des projets d’investissement occidentaux tels que le Global Gateway de l’Union européenne.

Pour cette raison et d’autres, les grands projets d’infrastructures pour lesquels la Chine est connue dans d’autres pays ne se sont pas encore concrétisés en Tunisie, à l’exception d’un nombre modeste d’initiatives à haute visibilité. En avril 2022, la Tunisie a inauguré une nouvelle académie diplomatique de 23 millions de dollars développée grâce à un financement chinois. Et en 2016, Pékin a pris en charge la construction d’un hôpital universitaire à Sfax et l’achèvera en 2020. La Chine aurait également l’intention de développer des ports en eaux profondes à Bizerte, Enfidha et Zarzis, ce dernier devant devenir une zone de libre-échange à la frontière libyenne. De tels efforts accroîtraient la vigilance des acteurs occidentaux étant donné la tendance de Pékin à préparer le terrain pour des activités militaires à travers des investissements civils. Cependant, jusqu’à présent, aucun de ces projets n’a démarré.

Un autre secteur présentant des problèmes de sécurité – l’investissement technologique – a également connu des résultats mitigés. Le géant chinois de la téléphonie mobile Huawei reste bien placé en Tunisie, avec environ 15% du marché local des smartphones. Pourtant, les ambitions de Pékin en matière de 5G se sont heurtées à la résistance des États-Unis et à la forte concurrence de l’Europe. Lors d’un sommet à Djerba en novembre 2022, Tunisie Télécom a mené un test majeur de déploiement de la 5G en partenariat avec la multinationale suédoise Ericsson, donnant apparemment à l’entreprise européenne une avance sur Huawei.

Plus largement, l’approfondissement potentiel des relations bilatérales a été entravé par les crises politiques et économiques que la Tunisie a traversées ces dernières années, qui ont sapé la capacité politique et budgétaire du gouvernement à poursuivre des initiatives majeures. Pékin est donc à la traîne dans des domaines stratégiques clés tels que le soft power, la coopération militaire et l’énergie.

Tourisme modeste et échanges culturels

Le nombre de visiteurs chinois en Tunisie a augmenté rapidement après que le pays a commencé à leur offrir une entrée sans visa en 2017 – jusqu’à 10% sur un an selon certains rapports. Pourtant, cela ne représente encore qu’une très faible proportion du secteur touristique global de la Tunisie; en 2019, par exemple, seuls 30 000 touristes chinois sont entrés sur un total d’environ 9,4 millions de visiteurs.

Les échanges culturels se sont également développés régulièrement, notamment par le biais des relations avec les médias, de projets artistiques (par exemple, des événements cinématographiques) et d’autres initiatives. Pourtant, même si les données des sondages indiquent que les Tunisiens ont une perception largement favorable de la Chine, ils ne préfèrent pas nécessairement Pékin comme partenaire ni n’adoptent son modèle de développement. Et aucun des efforts locaux de la Chine – depuis sa présence médiatique renforcée jusqu’à son intense diplomatie – ne semble avoir influencé ces perceptions.

Conclusion

La Tunisie n’a pas encore réalisé tout le potentiel de ses relations avec la Chine. Malgré ses promesses de flexibilité et de non-ingérence, Pékin n’a pas été épargné par les défis liés au succès de ses opérations dans ce pays. Le partenariat qui en résulte est insuffisant, même en comparaison avec les voisins de la Tunisie, qui ont connu des niveaux plus élevés d’investissement et de commerce chinois. En particulier, l’Algérie – qui offre les hydrocarbures dont la Chine a besoin et partage une certaine proximité idéologique – a renforcé ses relations bilatérales au fil des années et a conclu un partenariat stratégique global avec Pékin en 2014. La Chine a également lancé des projets d’investissement massifs au Maroc, tels que des projets de développement de la Tangiers Tech City, qui devrait accueillir 200 entreprises chinoises d’ici 2027.

Les seuls secteurs dans lesquels les efforts chinois en Tunisie dépassent ceux observés dans les autres pays du Maghreb sont les médias sociaux et la diplomatie publique, reflétant les principaux obstacles structurels de la Tunisie. Même le président Saïed, qui a adopté une rhétorique de plus en plus antioccidentale après son élection en 2019, a évité de faire de la Chine un élément important de sa politique étrangère ambiguë.

En théorie, l’influence chinoise pourrait s’étendre rapidement si la Tunisie faisait défaut sur sa dette publique ou s’effondrait économiquement. Comme en témoignent certains pays d’Afrique subsaharienne, Pékin a parfois utilisé sa position de prêteur en dernier ressort pour gagner du poids localement. Pourtant, des études montrent que la plupart de ces plans de sauvetage massifs ont eu lieu dans des pays où la Chine est déjà fortement investie, ce qui n’est pas le cas en Tunisie. De plus, Pékin a publiquement exhorté le gouvernement tunisien à travailler avec le FMI pour obtenir un accord de prêt en attente depuis octobre 2022, suggérant qu’il préfère ne pas agir en tant que prêteur d’urgence dans ce cas.

Traduit de l’anglais.

Source : The Washington Institute For Near East Policy.

* Louis Dugit-Gros, chercheur invité au Washington Institute de 2021 à 2023, est un diplomate français. Sabina Henneberg est boursière Soref 2023-24 au Washington Institute.