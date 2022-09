Comité de défense d’Instalingo : «Nous irons devant la justice internationale»

L’avocat Amine Boubaker, membre du comité de défense de la société Instalingo, a déclaré aujourd’hui, mardi 6 septembre 2022, que l’équipe de défense se tournera vers la justice pénale internationale dans les prochains jours afin d’internationaliser l’affaire.

Rappelons que de nombreux suspects dont des hommes d’affaires, des dirigeants et anciens cadres sécuritaires sont impliqués dans l’affaire liée à cette société située à Kalaa El Kebira (Sousse) et dirigée à partir de la Turquie. Ils sont accusés de «complot formé dans le but d’attenter à la sûreté intérieure de l’État et de changer la forme du gouvernement, de remonter les gens les uns contre les autres et de provoquer le désordre», ainsi que d’«offense au chef de l’État» (articles 67, 68 et 72 du Code pénal), risquant de lourdes peines de prison.

Lors d’une conférence de presse, Boubaker a assuré que le comité de défense poursuivra toutes les personnes impliquées dans les crimes de torture et de détention contre les suspects sans fondement légal, soulignant que toutes les organisations internationales et de défense des droits de l’homme seront contactées.

Il a, par ailleurs, affirmé qu’il y avait 10 ou 11 accusés qui n’avaient rien à voir avec l’affaire, estimant que celle-ci vise à régler des comptes entre les cadres supérieurs de la sécurité au ministère de l’Intérieur, rapporte Diwan FM.

Et d’ajouter que les prévenus dans cette affaire se sont vu refuser la présence de leurs avocats lors de leur interrogatoire, en plus de l’enregistrement de dépassements liés aux procédures judiciaires.

C. B. Y.