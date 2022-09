Énergies propres : Le groupe américain Post-Scriptum envisage d’implanter une Centrale électrique au sud de la Tunisie

Le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, a reçu ce lundi 5 septembre 2022, le président du groupe américain spécialisée dans les énergies renouvelables, Post-Scriptum, Mark Crandall, qui était accompagné du directeur régional du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, Youssef Takki Chebihi, actuellement en visite en Tunisie.

Le ministère de l’Economie a précisé, dans un communiqué, que M. Crandall a présenté les différentes activités de son entreprise, notamment son expérience dans les domaines des énergies propres.

Il a dans ce sens exprimé l’intérêt accordé par le groupe à investir en Tunisie, en affirmant qu’il se penche sur la prospection des sites les plus appropriés au sud tunisien pour abriter un projet d’implantation d’une centrale électrique à partir de l’énergie solaire, éolienne et de l’hydrogène vert. Celle-ci sera destinée à la consommation locale ainsi qu’à l’exportation vers les pays voisins et l’Europe, ajoute le communiqué.

De son côté, le ministre Samir Saïed a souligné l’intérêt de la Tunisie de s’orienter vers les énergies alternatives et propres, notamment l’énergie solaire et l’hydrogène vert, en affirmant qu’il s’agit d’une des priorités figurant dans les programme du gouvernement, relatif à la stratégie «Tunisie-2035».

Il a de ce fait a exprimé les dispositions du ministère, des différentes structures gouvernementales et des organismes chargés de l’investissement à assurer l’accompagnement, le soutien et l’appui nécessaire aux différentes étapes permettant la réalisation de ce projet.

Y. N.